Personnes aidant les sans-abri

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sensibilisation dans la rue
Entrer en contact avec les personnes sans domicile pour leur offrir une aide et un soutien immédiats.
Logement provisoire
Fournir un hébergement temporaire et des services de soutien pour aider les personnes à sortir du sans-abrisme.
Placement dans le logement
Aider les personnes à trouver et à garantir un logement stable et à long terme.
Aide à l'emploi
Offrir une formation professionnelle et des services de placement afin d'aider les individus à acquérir une indépendance financière.
À propos
Fondée en
1985
EIN
953950196
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
340 N MADISON AVE LOS ANGELES, California 90004-3504 United States
Site web
www.epath.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Fondé en 1984, People Assisting The Homeless (PATH) a pour objectif de mettre fin au sans-abrisme pour les individus, les familles et les communautés en Californie. PATH propose des services de proximité, de logement, d'aide à l'emploi, de gestion de cas et de soutien. PATH construit des logements abordables et est à l'origine d'approches efficaces pour aider les personnes sans domicile.
La mission
La mission de PATH est de mettre fin au sans-abrisme pour les individus, les familles et les communautés, en imaginant un monde où chaque personne a un foyer et est responsabilisée grâce à des collaborations créatives et à un engagement passionné.
