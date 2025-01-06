Personnes aidant les sans-abri

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Sensibilisation dans la rue

Entrer en contact avec les personnes sans domicile pour leur offrir une aide et un soutien immédiats.

‍

Logement provisoire

Fournir un hébergement temporaire et des services de soutien pour aider les personnes à sortir du sans-abrisme.

‍

Placement dans le logement

Aider les personnes à trouver et à garantir un logement stable et à long terme.

‍

Aide à l'emploi

Offrir une formation professionnelle et des services de placement afin d'aider les individus à acquérir une indépendance financière.

‍