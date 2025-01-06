Association des arts musicaux de la péninsule
Faire un don
Association des arts musicaux de la péninsule
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Association des arts musicaux de la péninsule
Acheter pour soutenir
Association des arts musicaux de la péninsule
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Association des arts musicaux de la péninsule
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Enseignement vocal et appréciation de la musique
Offre une éducation musicale dans les techniques vocales et l'appréciation de la musique. Explore divers genres, époques et cultures par le biais de représentations publiques.
Chœur de la communauté de la péninsule
Fournit un environnement favorable aux membres de la communauté, quel que soit leur niveau de chant, pour qu'ils partagent leur amour de la musique chorale.
À propos
Association des arts musicaux de la péninsule
Fondée en
1999
EIN
943314306
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
969-G EDGEWATER BOULEVARD 155 FOSTER CITY, California 94404-3824 États-Unis
Site web
www.peninsulamusicalarts.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La Peninsula Musical Arts Association, fondée en 1999, soutient les groupes musicaux communautaires en proposant des cours de techniques vocales, d'appréciation de la musique et d'éducation musicale. Elle accueille le Peninsula Community Chorus et le Heart & Soul Chorus, qui interprètent une grande variété de styles musicaux.
La mission
La mission de la PMAA est de rassembler notre communauté diverse dans la chanson par l'éducation aux techniques vocales, l'appréciation de divers genres musicaux, époques et cultures, et des représentations lors d'événements publics, civiques et culturels.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :