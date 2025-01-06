Association des arts musicaux de la péninsule

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Enseignement vocal et appréciation de la musique

Offre une éducation musicale dans les techniques vocales et l'appréciation de la musique. Explore divers genres, époques et cultures par le biais de représentations publiques.

Chœur de la communauté de la péninsule

Fournit un environnement favorable aux membres de la communauté, quel que soit leur niveau de chant, pour qu'ils partagent leur amour de la musique chorale.

