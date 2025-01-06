Peninsula Free Methodist Church
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Offre des programmes et des activités permettant aux enfants d'apprendre et de grandir dans leur foi.
Service communautaire
Participe à des activités visant à servir et à soutenir la communauté locale.
Groupe de jeunes
Offers a supportive environment for young people to connect, learn, and grow.
Missions
Supports local and global mission initiatives to serve others.
À propos
Peninsula Free Methodist Church
Fondée en
1958
EIN
942641129
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
599 JEFFERSON AVE REDWOOD CITY, California 94063-1703 United States
Site web
peninsulahope.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Peninsula Hope Church, formerly Peninsula Free Methodist Church, located in Redwood City, is a multicultural, multigenerational church. They focus on loving God and loving others.
La mission
Developing passionate, maturing Christians who desire to love like Christ and impact the world.
