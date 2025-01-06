Peninsula Community Health Services
Peninsula Community Health Services
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Primary and Specialty Care
Offers tailored medical services, including both primary and specialized healthcare.
Preventive Health Screenings
Provides screenings to help detect potential health issues early.
Immunizations
Offers vaccinations to protect against various diseases.
Conseil en santé mentale
Provides counseling services to support mental well-being.
À propos
Fondée en
1993
EIN
943079770
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 960 BREMERTON, Washington 98337-0212 United States
Site web
www.pchsweb.org
Téléphone
(360)-377-3776
Adresse électronique
À propos
Peninsula Community Health Services (PCHS) began as Kitsap Community Clinic in 1987. PCHS provides accessible, affordable, quality health and wellness services. They offer primary & specialty care, screenings, immunizations, mental health, & substance use treatment. Their mission is strengthening the community.
La mission
PCHS is dedicated to providing quality healthcare services to our patients. PCHS services are available to our patients without regard for ability to pay.
