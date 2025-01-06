Peninsula Book Collaborative
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Book Access
Provides a space to find books, learn together, and build community, with a focus on growing the next generation of book lovers. They provided over 4,000 books in 2024.
Program Outreach
Engages volunteers to help promote and expand the reach of their literacy programs within the community.
À propos
Peninsula Book Collaborative
Fondée en
2023
EIN
923125328
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.2.1. Bibliothèques
Adresse
470 NOOR AVE SUITEB 1249 SOUTH SAN FRANCISCO, California 94080-5957 United States
Site web
peninsulabooks.org
Téléphone
(650)-232-7700
Adresse électronique
À propos
Peninsula Book Collaborative, founded in 2023, builds the next generation of book lovers. Located in Daly City, CA, they provide access to books, literacy programs, and a community space. They support author visits, fulfill teacher wish lists, and give free books. Their mission is to build community through literary efforts.
La mission
Peninsula Book Collaborative empowers the community by providing access to books, fostering learning together, and building connections.
