Peninsula Arts Council
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Art Education
Offers educational programs in various art forms to nurture creativity and artistic skills.
La danse
Provides dance programs and performances to promote appreciation and participation in dance.
Film
Supports filmmakers and film enthusiasts through screenings, workshops, and other film-related activities.
Arts littéraires
Encourages writing and reading through workshops, readings, and other literary events.
À propos
Peninsula Arts Council
Fondée en
1998
EIN
943260004
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 1172 BURLINGAME, California 94011-0000 United States
Site web
www.peninsulaartscouncil.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Peninsula Arts Council, founded in 1998, serves San Mateo County. Its mission is to advance cultural arts, focusing on public art, arts education, and developing the county as a destination for visual and performing arts. They aim to ensure the continuity and strength of the county's cultural organizations and improve the quality of life.
La mission
The Peninsula Arts Council is a not-for-profit arts organization serving San Mateo County since 1992. Their mission is to advance the cultural arts in San Mateo County.
