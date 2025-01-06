Pendleton Foundation Trust
Pendleton Foundation Trust
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
John “Jiggs” and Maxine Fisk Memorial Scholarship
Scholarship for graduating Pendleton High School seniors.
Pendleton Foundation Trust – Dudek Scholarship
Scholarship for graduating Pendleton High School seniors.
Ole Groupe Memorial FFA Scholarship
Scholarship for graduating Pendleton High School seniors.
Alan Wyland Memorial Scholarship
Scholarship for graduating Pendleton High School seniors.
À propos
Pendleton Foundation Trust
Fondée en
1974
EIN
936017100
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 218 PENDLETON, Oregon 97801-0218 United States
Site web
pendletonfoundationtrust.com
Téléphone
-
Adresse électronique
https://www.pendletonfoundationtrust.com/contact/
À propos
Pendleton Foundation Trust, established in 1928, supports Pendleton, Oregon's civic and educational well-being. Their mission encompasses enhancing education, scientific research, living conditions, and recreation. They offer community-based grants and scholarships, contributing to various local projects and students' post-secondary education.
La mission
Pendleton Foundation Trust works to strengthen the Pendleton, Oregon community by supporting local initiatives and fostering lasting positive impact for residents.
