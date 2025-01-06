Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Pendleton Foundation Trust, established in 1928, supports Pendleton, Oregon's civic and educational well-being. Their mission encompasses enhancing education, scientific research, living conditions, and recreation. They offer community-based grants and scholarships, contributing to various local projects and students' post-secondary education.

La mission

Pendleton Foundation Trust works to strengthen the Pendleton, Oregon community by supporting local initiatives and fostering lasting positive impact for residents.