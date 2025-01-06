Pendleton Baptist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère des seniors
A community ministry providing fun, learning, support, and prayer for senior adults twice a month, including activities, lunch, and fellowship.
Fondée en
1964
EIN
930671927
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
3202 SW NYE AVE PENDLETON, Oregon 97801-3842 United States
Site web
www.pendletonbaptist.com
Téléphone
(541)-276-7590
Adresse électronique
La mission
The mission of Pendleton Baptist Church is to guide people of all backgrounds into a personal relationship with Jesus Christ.
