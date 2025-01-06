Paul Wood Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Mental Health Support for First Responders
Provides financial assistance to organizations offering Critical Incident Stress Management (CISM) and PTSD support to first responders.
À propos
Paul Wood Foundation
Fondée en
2023
EIN
931510051
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
47 AUBURN ST AUBURN, Massachusetts 01501-2417 United States
Site web
paulwoodfoundation.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
The Paul Wood Foundation supports organizations with financial assistance that provide mental health services to first responders for Critical Incident Stress Management (CISM) and Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).
Similaire 1
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
