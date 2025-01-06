Institut orthodoxe Patriarche Athénagoras
Institut orthodoxe Patriarche Athénagoras
Institut orthodoxe Patriarche Athénagoras
Programmes et services
Programme de mentorat
Master en études chrétiennes orthodoxes
Un programme de deux ans explorant l'histoire, la théologie et les traditions du christianisme orthodoxe. Conçu pour une recherche soutenue et un service au sein de la communauté orthodoxe.
Conférences et symposiums
Sensibiliser les communautés orthodoxes locales et le grand public par le biais de conférences et d'expositions.
Ministère sur les campus
Offrir aux étudiants orthodoxes de l'université de Berkeley et de la Graduate Theological Union un lieu de rencontre, de culte, d'étude et d'exploration de leur foi.
À propos
Institut orthodoxe Patriarche Athénagoras
Fondée en
1981
EIN
942736765
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
2310 LE CONTE AVE BERKELEY, California 94709-1322 États-Unis
Site web
orthodoxinstitute.org
Téléphone
(510)-649-3450
Adresse électronique
À propos
L'Institut orthodoxe Patriarch Athenagoras (PAOI), fondé en 1981, promeut la culture, les valeurs et les enseignements chrétiens orthodoxes de la côte ouest. Le PAOI éduque et soutient les traditions orthodoxes par le biais de séminaires, de conférences et d'événements.
La mission
La PAOI existe pour éduquer, communiquer, promouvoir et soutenir les traditions, les valeurs, les enseignements et la culture du christianisme orthodoxe oriental.
