Institut orthodoxe Patriarche Athénagoras

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Master en études chrétiennes orthodoxes

Un programme de deux ans explorant l'histoire, la théologie et les traditions du christianisme orthodoxe. Conçu pour une recherche soutenue et un service au sein de la communauté orthodoxe.

Conférences et symposiums

Sensibiliser les communautés orthodoxes locales et le grand public par le biais de conférences et d'expositions.

Ministère sur les campus

Offrir aux étudiants orthodoxes de l'université de Berkeley et de la Graduate Theological Union un lieu de rencontre, de culte, d'étude et d'exploration de leur foi.

