Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
ScoreUp® Credit Builder Loan
Helps establish or rebuild credit with a fixed low rate. Loan amounts range from $500 to $5,000 with flexible terms.
Down Payment Assistance Programs
Offers down payment assistance, including the California Dream for All Shared Appreciation Loan, to help first-time homebuyers.
À propos
Patelco Credit Union
Fondée en
1961
EIN
940755684
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
3 PARK PL DUBLIN, California 94568-7983 United States
Site web
www.patelco.org
Téléphone
(800)-358-8228
Adresse électronique
À propos
Patelco Credit Union, founded in 1936, is a not-for-profit, member-owned credit union serving the financial interests of its community. Patelco focuses on putting people first, developing products and services for the financial well-being of its members. They operate with a purpose-driven philosophy of people before profits.
La mission
Dedicated to helping our members and communities prosper and achieve financial freedom.
