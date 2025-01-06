Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Patelco Credit Union, founded in 1936, is a not-for-profit, member-owned credit union serving the financial interests of its community. Patelco focuses on putting people first, developing products and services for the financial well-being of its members. They operate with a purpose-driven philosophy of people before profits.

La mission

Dedicated to helping our members and communities prosper and achieve financial freedom.