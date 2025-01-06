Pasadena Symphony Association
Pasadena Symphony Association
Pasadena Symphony Association
Pasadena Symphony Association
Pasadena Symphony Association
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Philharmonic
Provides advanced students the opportunity to perform major symphonic repertoire.
Sinfonia
Offers robust musical training and personal development for young musicians.
Symphony
Performs arrangements and original scores for intermediate-level wind, brass, percussion, and string players.
Ouverture Strings
An ensemble providing musical training and development.
À propos
Pasadena Symphony Association
Fondée en
1955
EIN
956002375
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
150 S LOS ROBLES AVE STE 460 PASADENA, California 91101-4619 United States
Site web
pasadenasymphony-pops.org
Téléphone
(626)-793-7172
Adresse électronique
À propos
Founded in 1928, the Pasadena Symphony Association provides high-quality orchestral performances, youth education programs, and community engagement. The Association merged the Pasadena Symphony and POPS in 2007. They perform at Ambassador Auditorium and the LA Arboretum. Their youth programs serve over 350 students in Southern California.
La mission
The Pasadena Symphony Association's mission is to provide orchestral performances of the highest quality and to benefit the community through its music, community engagement, and music education programs.
