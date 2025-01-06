Pasadena Playhouse State Theatre Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community@Play
Provides free tickets to community groups with limited access to the arts, removing barriers and offering the transformative power of live performance.
Classes de jeunes
Offers a variety of theater classes for kids and teens, including acting, design, puppetry, and musical theater. Programs are available for ages 5-18.
Cours pour adultes
Provides adults with opportunities to explore storytelling, musical theater, and acting. Classes include a storytelling workshop, a community choir, and acting for non-actors.
À propos
Pasadena Playhouse State Theatre Of California
Fondée en
1981
EIN
953473192
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
39 S EL MOLINO AVE PASADENA, California 91101-5220 United States
Site web
www.pasadenaplayhouse.org
Téléphone
(626)-356-7529
Adresse électronique
À propos
Founded in 1917, Pasadena Playhouse is the official State Theater of California and a recipient of the 2023 Regional Theatre Tony Award. Its mission is to enrich lives through theatre, community programs, and learning. The Playhouse offers theatrical productions, community outreach, and educational programs for youth and adults.
La mission
As the state theater of California, our mission is to enrich people's lives through theater, community programs and learning.
