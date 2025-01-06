Pasadena Lapidary Society
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Lapidary and Jewelry Arts Education
Provides education in mineralogy, earth sciences, and training in lapidary and jewelry arts to members and the community.
Programmes pour la jeunesse
Offers active youth programs with mentorship and activities geared towards junior members.
Lapidary Workshop Access
Grants members access to a fully stocked lapidary workshop with various equipment after completing instruction.
À propos
Pasadena Lapidary Society
Fondée en
2007
EIN
956061438
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Patrimoine et éducation > Organismes à but non lucratif dans le domaine du patrimoine culturel
Adresse
PO BOX 5025 PASADENA, California 91117-0025 United States
Site web
pasadenalapidary.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Pasadena Lapidary Society, founded in 2007, educates members and the community in mineralogy, earth sciences, and lapidary/jewelry arts. They promote mineral resource stewardship with environmental awareness and ethical behavior.
La mission
Pasadena Lapidary Society educates its members and the community in mineralogy, earth sciences, and training in the lapidary and jewelry arts.
Similaire 1
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
