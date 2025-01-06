Partners Federal Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ressources en matière d'éducation financière
Partners Federal Credit Union provides a range of free financial education tools, including on-demand videos and interactive resources, to help members manage their finances.
Programme d'assistance aux membres
Offers support to members impacted by natural disasters, providing access to funds or payment relief.
Coaching financier
Provides free one-on-one financial coaching to help members review their budget and build a stronger financial future.
Fondée en
2018
EIN
952622194
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
100 N FIRST ST STE 400 BURBANK, California 91502-1818 United States
Site web
www.partnersfcu.org
Téléphone
(800)-948-6677
Adresse électronique
-
Partners Federal Credit Union, founded in 1968, is a not-for-profit financial cooperative headquartered in Burbank, CA. It serves employees and cast members of The Walt Disney Company and their families, offering savings, checking, loans, and online banking. With over 180,000 members and over $1.9 billion in assets, it provides accessible finances to the Disney community.
Partners Federal Credit Union supports the Burbank community by offering accessible financial services and helping members achieve their financial goals with care and integrity.
