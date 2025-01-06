À propos

Partners Federal Credit Union, founded in 1968, is a not-for-profit financial cooperative headquartered in Burbank, CA. It serves employees and cast members of The Walt Disney Company and their families, offering savings, checking, loans, and online banking. With over 180,000 members and over $1.9 billion in assets, it provides accessible finances to the Disney community.

La mission

Partners Federal Credit Union supports the Burbank community by offering accessible financial services and helping members achieve their financial goals with care and integrity.