alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Support client 

Partners Federal Credit Union

 - 
Empower financial growth in Burbank.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos propres campagnes de dons?
Réclamez ce profil
DécoratifDécoratif

Événements de 

Partners Federal Credit Union

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Décoratif
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Décoratif
Loterie, tirage, 50/50
Partners Federal Credit Union
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
Partners Federal Credit Union
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Décoratif
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Partners Federal Credit Union
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos événements?
Réclamez ce profil

Acheter pour soutenir

Partners Federal Credit Union

100% de vos achats soutiennent 
Partners Federal Credit Union
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter votre propre marchandise?
Réclamez ce profil
Décoratif

Partners Federal Credit Union


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Ressources en matière d'éducation financière

Partners Federal Credit Union provides a range of free financial education tools, including on-demand videos and interactive resources, to help members manage their finances.

__wf_reserved_inherit

Programme d'assistance aux membres

Offers support to members impacted by natural disasters, providing access to funds or payment relief.

__wf_reserved_inherit

Coaching financier

Provides free one-on-one financial coaching to help members review their budget and build a stronger financial future.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez personnaliser la présentation de vos programmes et services ?
Réclamez ce profil

À propos

Partners Federal Credit Union

Fondée en

2018

EIN

952622194

Type IRS 501(C)

501(c)(1)

Catégorie/Type

Développement communautaire

Adresse

100 N FIRST ST STE 400 BURBANK, California 91502-1818 United States

Site web

www.partnersfcu.org

Téléphone

(800)-948-6677

Adresse électronique

-

Socials
DécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratif
Partners Federal Credit Union
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus

À propos

Partners Federal Credit Union, founded in 1968, is a not-for-profit financial cooperative headquartered in Burbank, CA. It serves employees and cast members of The Walt Disney Company and their families, offering savings, checking, loans, and online banking. With over 180,000 members and over $1.9 billion in assets, it provides accessible finances to the Disney community.

La mission

Partners Federal Credit Union supports the Burbank community by offering accessible financial services and helping members achieve their financial goals with care and integrity.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous voulez raconter votre histoire à votre manière?
Réclamez ce profil
En savoir plus...
Décoratif

Recherche d'autres organisations en 

Californie, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
Partners Federal Credit Union

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
Décoratif

Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)

Pour les donateurs
Cette organisation à but non lucratif collecte activement des fonds par l'intermédiaire de Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro.
  • 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
  • Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
  • Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Zeffy n'a jamais facturé de frais aux organisations à but non lucratif. Et nous ne le ferons jamais.
En savoir plus sur la façon dont Zeffy gagne de l'argent
Pour les organisations à but non lucratif

Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.

Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.

Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :

🐶 30 opérations de stérilisation
🍲 8 500+ repas servis
🎒 40 kits de fournitures scolaires
🚌 3 bus affrétés pour les sorties scolaires
✈️ 2 ou 3 voyages missionnaires de jeunes entièrement financés
Réclamez ce profilComment Zeffy est-il libre ?
Calculez vos pertes de redevances
Prêt à collecter des fonds sans frais?
Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !