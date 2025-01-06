Parrott Creek Child And Family Services
Faire un don
Parrott Creek Child And Family Services
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Parrott Creek Child And Family Services
Acheter pour soutenir
Parrott Creek Child And Family Services
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Parrott Creek Child And Family Services
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de santé mentale
Offers mental health services to youth and adults ages 11-35.
Traitement des troubles liés à l'utilisation de substances
Provides drug and alcohol treatment for individuals aged 12 and older, including intensive outpatient options.
Lifeguards Treatment and Support
Supports youth ages 11-18 with sexually inappropriate or harmful behaviors.
Community Outreach Recovery Support
Engages parents in treatment services and helps them access preventative healthcare support.
À propos
Parrott Creek Child And Family Services
Fondée en
1976
EIN
930591772
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
3.2.1. Accueil familial et protection de l'enfance
Adresse
1001 MOLALLA AVE STE 209 OREGON CITY, Oregon 97045-3768 United States
Site web
pcreek.org
Téléphone
(503)-722-4110
Adresse électronique
À propos
Parrott Creek, founded in 1968, supports youth and families impacted by the juvenile justice and child welfare systems, and those struggling with addiction. Their mission is to offer person-centered and culturally responsive programs addressing social determinants of health. Programs range from early interventions to residential care. Parrott Creek aims to help children and families build stronger, safer communities and be a regional center of excellence, serving roughly 1,000 families per year.
La mission
Parrott Creek offers person-centered and culturally responsive programs and services. They support youth and families impacted by the juvenile justice and child welfare systems, as well as those struggling with addiction.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :