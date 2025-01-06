Parkinson Network Of Mt Diablo
Faire un don
Parkinson Network Of Mt Diablo
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Parkinson Network Of Mt Diablo
Acheter pour soutenir
Parkinson Network Of Mt Diablo
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Parkinson Network Of Mt Diablo
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Groupes de soutien
Monthly support groups for people with Parkinson's and their caregivers.
Therapeutic Classes
Offers therapeutic yoga, exercise, dance, and movement classes.
Expert Speakers
Monthly programs featuring expert speakers on Parkinson's Disease.
À propos
Parkinson Network Of Mt Diablo
Fondée en
2012
EIN
943297100
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
P O BOX 3127 WALNUT CREEK, California 94598-0000 United States
Site web
www.pnmd.net
Téléphone
(925)-939-4210
Adresse électronique
À propos
Parkinson Network of Mt. Diablo, founded in 2012, supports individuals living with Parkinson's Disease and their caregivers in Contra Costa and Alameda Counties. They provide vital information, resources, and social interaction to improve the quality of life for those affected by Parkinson's.
La mission
The Parkinson Network of Mt. Diablo's mission is to provide information, resources, and social interaction to support people living with Parkinson's Disease and their caregiving communities.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :