Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Health Innovation Training Program: Summer School Brain to Market
An intensive training program to learn key skills in healthcare entrepreneurship.
Online Training Courses in Healthcare Entrepreneurship
Online courses designed to provide training in healthcare entrepreneurship.
France Brain Bee Olympiads
A competition for young students interested in neuroscience.
À propos
Paris Brain Institute America
Fondée en
2023
EIN
922977507
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement
Adresse
15 W 53RD ST FL 26 NEW YORK, New York 10019-5401 United States
Site web
parisbraininstitute-america.org
Téléphone
(191)-734-98361
Adresse électronique
À propos
Paris Brain Institute America, founded in 2023, advances neuroscience research through fundraising and grants. It supports the Paris Brain Institute's mission to understand the brain and develop novel cures for neurological disorders. The organization fosters collaboration between scientists and clinicians to accelerate research on brain diseases.
La mission
Paris Brain Institute America is committed to advancing, fostering support, and driving the development of neuroscience research. Our mission is to raise public awareness and secure crucial financial support for Paris Brain Institute.
