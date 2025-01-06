Parents And Teachers For Mckinley
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'art McKinley
Provides art education opportunities for students.
Programme de céramique
Offers ceramics classes for students to explore their creativity.
Club de théâtre McKinley
A club where students can participate in theatrical productions.
Bourses d'études pour l'enrichissement parascolaire (ASE)
Provides scholarships for students to participate in after-school enrichment programs.
À propos
Fondée en
1995
EIN
943227680
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
1500 NW 185TH AVE BEAVERTON, Oregon 97006-0000 United States
Site web
www.mckinleyptm.org
Téléphone
-
Adresse électronique
Parents and Teachers for McKinley (PTM) enriches the lives of students, families, and staff by facilitating events and programs at McKinley Elementary in Beaverton, Oregon. Founded in 1995, PTM focuses on supporting McKinley students through parent involvement and community activities.
La mission
Parents and Teachers for McKinley unites families and educators in Beaverton to uplift the McKinley community, fostering a supportive and thriving school environment.
