Chiens d'assistance Paragon

Formation des chiens d'écoute

Entraîne les chiens à alerter les personnes sourdes ou malentendantes à des sons importants tels que les sonnettes, les alarmes et l'appel de leur nom, afin d'accroître leur indépendance et leur sécurité.

Dressage de chiens en établissement

Les chiens sont dressés pour travailler dans des environnements tels que les écoles, les hôpitaux et les centres de santé mentale, où ils apportent réconfort et soutien à de nombreux clients.

Programme de formation des propriétaires

Aide les particuliers à éduquer leurs propres chiens pour qu'ils deviennent des chiens d'assistance ou des chiens d'établissement, avec les conseils de dresseurs expérimentés, en respectant des normes élevées pour la certification des chiens d'assistance.

Programme d'élevage de chiots en prison de PAWS

Les détenus élèvent et dressent les chiots dans un environnement carcéral structuré, leur apprenant les compétences et les manières de base, ce qui contribue grandement à leur réussite en tant que chiens d'assistance certifiés.

