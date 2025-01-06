alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Chiens d'assistance Paragon

 - 
Renforcer les capacités des personnes handicapées grâce aux chiens d'assistance.
 $
0
Événements de 

Chiens d'assistance Paragon

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Loterie, tirage, 50/50
Chiens d'assistance Paragon
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Chiens d'assistance Paragon
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Chiens d'assistance Paragon
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Chiens d'assistance Paragon

100% de vos achats soutiennent 
Chiens d'assistance Paragon
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Chiens d'assistance Paragon


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Formation des chiens d'écoute

Entraîne les chiens à alerter les personnes sourdes ou malentendantes à des sons importants tels que les sonnettes, les alarmes et l'appel de leur nom, afin d'accroître leur indépendance et leur sécurité.

Dressage de chiens en établissement

Les chiens sont dressés pour travailler dans des environnements tels que les écoles, les hôpitaux et les centres de santé mentale, où ils apportent réconfort et soutien à de nombreux clients.

Programme de formation des propriétaires

Aide les particuliers à éduquer leurs propres chiens pour qu'ils deviennent des chiens d'assistance ou des chiens d'établissement, avec les conseils de dresseurs expérimentés, en respectant des normes élevées pour la certification des chiens d'assistance.

Programme d'élevage de chiots en prison de PAWS

Les détenus élèvent et dressent les chiots dans un environnement carcéral structuré, leur apprenant les compétences et les manières de base, ce qui contribue grandement à leur réussite en tant que chiens d'assistance certifiés.

À propos

Chiens d'assistance Paragon

Fondée en

2023

EIN

923250448

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

5.1.1. Abris pour animaux

Adresse

5901 E 89TH AVE HENDERSON, Colorado 80640-8315 États-Unis

Site web

paragonservicedogs.org

Téléphone

(303)-287-3277

Adresse électronique

-

Socials
Chiens d'assistance Paragon
À propos

Paragon Service Dogs aide les personnes handicapées à se prendre en charge en les dressant et en les associant à des chiens d'assistance. Ils apportent un soutien permanent à l'équipe chien/maître. L'accent est mis sur les chiens auditifs et les chiens d'assistance.

La mission

Paragon Service Dogs permet aux personnes handicapées de se prendre en charge grâce à un dressage ciblé et à un jumelage de chiens d'assistance, en leur offrant un soutien inébranlable pendant toute la durée de vie de l'animal jumelé.

