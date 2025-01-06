Chiens d'assistance Paragon
Chiens d'assistance Paragon
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation des chiens d'écoute
Entraîne les chiens à alerter les personnes sourdes ou malentendantes à des sons importants tels que les sonnettes, les alarmes et l'appel de leur nom, afin d'accroître leur indépendance et leur sécurité.
Dressage de chiens en établissement
Les chiens sont dressés pour travailler dans des environnements tels que les écoles, les hôpitaux et les centres de santé mentale, où ils apportent réconfort et soutien à de nombreux clients.
Programme de formation des propriétaires
Aide les particuliers à éduquer leurs propres chiens pour qu'ils deviennent des chiens d'assistance ou des chiens d'établissement, avec les conseils de dresseurs expérimentés, en respectant des normes élevées pour la certification des chiens d'assistance.
Programme d'élevage de chiots en prison de PAWS
Les détenus élèvent et dressent les chiots dans un environnement carcéral structuré, leur apprenant les compétences et les manières de base, ce qui contribue grandement à leur réussite en tant que chiens d'assistance certifiés.
À propos
Fondée en
2023
EIN
923250448
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
5.1.1. Abris pour animaux
Adresse
5901 E 89TH AVE HENDERSON, Colorado 80640-8315 États-Unis
Site web
paragonservicedogs.org
Téléphone
(303)-287-3277
Adresse électronique
-
À propos
Paragon Service Dogs aide les personnes handicapées à se prendre en charge en les dressant et en les associant à des chiens d'assistance. Ils apportent un soutien permanent à l'équipe chien/maître. L'accent est mis sur les chiens auditifs et les chiens d'assistance.
La mission
Paragon Service Dogs permet aux personnes handicapées de se prendre en charge grâce à un dressage ciblé et à un jumelage de chiens d'assistance, en leur offrant un soutien inébranlable pendant toute la durée de vie de l'animal jumelé.
