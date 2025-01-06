À propos

Paradise Valley Hospital, founded in 1904, delivers compassionate, quality care in National City, CA. Originally a sanitarium, it's now part of Prime Healthcare, focusing on community health. PVH is known for its traditions of care and is the largest private employer in National City. Its mission is to provide better healthcare to the communities it serves.

La mission

Paradise Valley Hospital serves the National City community with compassionate healthcare, dedicated to improving lives and well-being for local residents.