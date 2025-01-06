Palomar Chapter Of The American Guild Of Organists

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Organ Scholarships

Provides scholarships to organists residing in San Diego North County or studying with a teacher in the area to further their musical studies.

‍

Chapter Events

Organizes regular meetings, performances, recitals, lectures, and seminars to promote understanding and appreciation of organ and choral music.

‍