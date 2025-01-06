Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Founded in 1896, Palolo Chinese Home provides long-term care to Hawaii's elders of all ethnicities. Its mission is to educate, support, and care for seniors and their families, providing quality care in a culturally sensitive setting.

La mission

Providing a continuum of quality care in a culturally sensitive family setting, Palolo Chinese Home educates, supports, and cares for seniors and their families.