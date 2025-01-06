Palolo Chinese Home
Palolo Chinese Home
Palolo Chinese Home
Palolo Chinese Home
Palolo Chinese Home
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Palolo Wellness Program
Provides home-based services for seniors, including companionship, light housekeeping, and personal care to help with daily living activities.
Meals-to-Go
Provides meals for seniors.
À propos
Palolo Chinese Home
Fondée en
1945
EIN
990073521
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Aide à la vie autonome pour les personnes âgées
Adresse
2459 10TH AVE HONOLULU, Hawaii 96816-3051 United States
Site web
palolohome.org
Téléphone
(808)-748-4911
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1896, Palolo Chinese Home provides long-term care to Hawaii's elders of all ethnicities. Its mission is to educate, support, and care for seniors and their families, providing quality care in a culturally sensitive setting.
La mission
Providing a continuum of quality care in a culturally sensitive family setting, Palolo Chinese Home educates, supports, and cares for seniors and their families.
Hawaï, États-Unis
