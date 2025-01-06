Palo Alto Players-Peninsula Center Stage
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Productions théâtrales
Offering a season of comedies, dramas, classics, and musicals with local artists.
Programme de bénévolat
Engaging community members through ushering, box office support, backstage work, and administrative tasks.
Fondée en
1979
EIN
942295483
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
1305 MIDDLEFIELD RD PALO ALTO, California 94301-3354 United States
Site web
paplayers.org
Téléphone
(650)-329-0891
Adresse électronique
Palo Alto Players, founded in 1931, is the San Francisco Peninsula's first and longest-running theatre. Based in the Lucie Stern Theatre, they produce comedies, dramas, classics, and musicals, committed to providing meaningful theatre experiences that enrich the community.
La mission
PALO ALTO PLAYERS-PENINSULA CENTER STAGE enriches the Palo Alto community by presenting live theater experiences that inspire, entertain, and bring people together.
