Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Emergency Veterinary Help Program
Provides financial assistance to pet owners facing urgent, unmanageable veterinary expenses, paying directly to clinics.
Programme de stérilisation
Offers a voucher program to spay and neuter animals, preventing overpopulation and promoting animal health.
Visiting Pals
Brings companion animals to senior centers, mental health organizations, schools, and libraries for therapeutic visits.
Siena's Hope Fundraiser
Raises funds through handcrafted pet hats (minimum $20 donation) to support spaying and neutering services.
À propos
Palo Alto Humane Society
Fondée en
1953
EIN
941358297
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
PO BOX 60715 PALO ALTO, California 94306-0715 United States
Site web
www.paloaltohumane.org
Téléphone
(650)-424-1901
Adresse électronique
À propos
Palo Alto Humane Society, est. 1908, inspires compassionate communities through intervention, education, and advocacy. They keep pets and people together with vet bill assistance, create human-animal connections with programs like Visiting Pals, and fight pet overpopulation through spay/neuter programs. Originally founded to stop the shooting of stray dogs, PAHS helps animals throughout the Peninsula.
La mission
For over a century, Palo Alto Humane Society has worked to alleviate animal suffering, increase public sensitivity to animal issues, and elevate the status of animals in our society.
