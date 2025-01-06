Palmyra Community Foundation
Faire un don
Palmyra Community Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Palmyra Community Foundation
Acheter pour soutenir
Palmyra Community Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Palmyra Community Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Providing scholarships to graduating seniors from Palmyra-Eagle High School.
Le réseau
Providing food, funding, community, and education/resources to the community of Palmyra, WI.
À propos
Palmyra Community Foundation
Fondée en
2024
EIN
990390164
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 38 PALMYRA, Nebraska 68418-0038 United States
Site web
palmyracommunityfoundation.com
Téléphone
(262)-495-2101
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Palmyra Community Foundation Inc uplifts Palmyra, Nebraska by supporting local initiatives and projects that strengthen the community and enhance residents’ lives.
Recherche d'autres organisations en
Nebraska, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :