Palmer College Of Chiropratic- West

À propos

Palmer College of Chiropractic-West, founded in 1979, contributes to the well-being of individuals and society through leadership in chiropractic education, research, and service. Located in San Jose, CA, it promotes learning, delivers healthcare, engages communities and advances knowledge through research.

La mission

The mission of Palmer College of Chiropractic is to promote learning, deliver health care, engage our communities and advance knowledge through research.