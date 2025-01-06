Palm Evergreen Baptist Church Of Los Angeles
Palm Evergreen Baptist Church Of Los Angeles
Palm Evergreen Baptist Church Of Los Angeles
Palm Evergreen Baptist Church Of Los Angeles
Palm Evergreen Baptist Church Of Los Angeles
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Infant/Toddler Ministry & King's Kids
Provides care and early learning for children aged 12 months to 5 years.
Children's Sunday School and Worship
Offers Sunday School and worship experiences tailored for children aged 2-10 years.
Family Ministries
Programs and support for families of all ages and stages.
Ministère de la jeunesse
Engages students in grades 6-12 with faith-based activities and community.
À propos
Palm Evergreen Baptist Church Of Los Angeles
Fondée en
1966
EIN
956126100
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
300 N CENTRAL AVE # 304 COMPTON, California 90220-1467 United States
Site web
ebcla.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Palm Evergreen Baptist Church of Los Angeles brings people together in Compton, California, offering a welcoming place for worship, fellowship, and spiritual growth.
