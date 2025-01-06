Paite Unau North America Association
Paite Unau North America Association
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Initiatives en matière d'éducation
Provides educational resources for underprivileged children and war victims, ensuring access to learning opportunities and preservation of cultural heritage.
À propos
Fondée en
2024
EIN
934969286
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
14 S 7TH ST KANSAS CITY, Kansas 66101-3831 United States
Site web
paiteunau.in
Téléphone
(191)-354-88831
Adresse électronique
À propos
La mission
Uniting Paite tribes to preserve culture and support underprivileged communities through education and humanitarian efforts.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :