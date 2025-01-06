Fondation pour les baleines du Pacifique
Fondation pour les baleines du Pacifique
Fondation pour les baleines du Pacifique
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ocean Camp
Educational camps for kids to learn about marine life during school breaks.
Keiki Whalewatch
Whalewatch program for children.
Ohana Center
Programme de sensibilisation de la communauté.
Menehune Water Delivery Project
Delivers water to those in need.
À propos
Fondation pour les baleines du Pacifique
Fondée en
1985
EIN
990207417
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Environmental Protection > Ocean Conservation
Adresse
300 MAALAEA RD STE 211 WAILUKU, Hawaii 96793-5922 United States
Site web
pacificwhale.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
Pacific Whale Foundation, est. 1980, protects oceans through science & advocacy, inspiring environmental stewardship. Based in Maui, HI, they address threats to marine life via research, education, & conservation programs. Eco-tours fund their work, impacting Pacific environments & wildlife. They tackle issues like vessel collisions, pollution, & climate change.
La mission
Pacific Whale Foundation's mission is to protect the ocean through science and advocacy and inspire environmental stewardship through research, education and conservation programs.
