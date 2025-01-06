Université du Pacifique
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes des professions de santé
Offre des programmes dans les professions de santé telles que l'optométrie, la pharmacie, la kinésithérapie et l'ergothérapie.
Sciences biologiques et biomédicales
Offre des programmes de premier et deuxième cycles en sciences biologiques et biomédicales.
Services de soutien aux entreprises, à la gestion, au marketing et autres services connexes
Offre des programmes pour les étudiants intéressés par des carrières dans le domaine des affaires, de la gestion et du marketing.
Fondée en
1972
EIN
930386892
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2043 COLLEGE WAY FOREST GROVE, Oregon 97116-1756 États-Unis
Site web
www.pacificu.edu
Téléphone
(503)-352-6151
Adresse électronique
-
À propos
L'université du Pacifique, fondée en 1849, est la plus ancienne université à charte de l'Oregon. Sa mission est d'inspirer les étudiants à penser, à se préoccuper des autres, à créer et à rechercher la justice. Située à Forest Grove, elle propose divers programmes dans les domaines des arts libéraux et des sciences, des professions de santé et de l'éducation.
La mission
Communauté diversifiée et durable dédiée à la découverte et à l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la pratique, l'université du Pacifique incite les étudiants à penser, à s'intéresser, à créer et à rechercher la justice dans notre monde.
