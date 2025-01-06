Pacific Union College
Pacific Union College
Pacific Union College
Pacific Union College
Pacific Union College
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentoring program is designed to help adolescents find the career path that suits them best.
Aviation Programs
Offers degrees in Aviation, preparing students for careers in the aviation industry.
Biology Programs
Provides various Biology degrees, focusing on life sciences and environmental studies.
Business Administration Programs
Offers Business Administration degrees with emphases in Accounting, Finance, and more.
Chemistry Programs
Provides Chemistry degrees, including Biochemistry, focusing on the study of matter.
À propos
Pacific Union College
Fondée en
1947
EIN
941279798
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
1 ANGWIN AVE ANGWIN, California 94508-9713 United States
Site web
www.puc.edu
Téléphone
(800)-862-7080
Adresse électronique
À propos
Pacific Union College, founded in 1882, is a Seventh-day Adventist learning community. It equips students to pursue wisdom and serve others in an academically outstanding and spiritually authentic environment. Located in Angwin, CA, it offers a Christ-centered education.
La mission
Pacific Union College is a community where you can experience academic excellence, an authentic spiritual experience, and opportunities to change the world.
{Similaire 1}
