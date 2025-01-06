Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Pacific Union College, founded in 1882, is a Seventh-day Adventist learning community. It equips students to pursue wisdom and serve others in an academically outstanding and spiritually authentic environment. Located in Angwin, CA, it offers a Christ-centered education.

La mission

Pacific Union College is a community where you can experience academic excellence, an authentic spiritual experience, and opportunities to change the world.