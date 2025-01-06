Pacific Printing Industries Educational Trust
Faire un don
Pacific Printing Industries Educational Trust
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Pacific Printing Industries Educational Trust
Acheter pour soutenir
Pacific Printing Industries Educational Trust
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Pacific Printing Industries Educational Trust
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Career Education Program
Promotes a strong future workforce in the print and graphics industry by encouraging students to explore career pathways.
À propos
Pacific Printing Industries Educational Trust
Fondée en
1989
EIN
943099112
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
5800 S EASTERN AVE 400 LOS ANGELES, California 90040-0000 United States
Site web
pibt.org
Téléphone
(800)-449-4898
Adresse électronique
À propos
The Pacific Printing Industries Educational Trust, founded in 1989, helps students explore printing industry careers. It supports creative, innovative students and aims to build a strong future workforce in the print and graphics sector.
La mission
The Ed Trust helps creative and innovative students explore careers in the printing industry, providing tools and opportunities to discover Print.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :