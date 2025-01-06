Institut du Pacifique pour les études sur le développement, l'environnement et la sécurité
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Équité dans le domaine de l'eau
Doter les communautés de première ligne d'outils et de ressources pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, et garantir la résilience climatique.
Efficacité et réutilisation de l'eau
Développer la recherche et l'analyse pour favoriser l'efficacité et la réutilisation de l'eau, en partageant les résultats avec les organisations, les services publics et les entreprises.
Solutions basées sur la nature
Accroître l'utilisation de solutions fondées sur la nature pour des systèmes d'approvisionnement en eau résistants au climat, en soutenant les communautés et les écosystèmes tout en réduisant le changement climatique.
Gestion de l'eau par les entreprises
Mobiliser le secteur privé pour qu'il agisse en faveur de l'eau, en incitant les chefs d'entreprise à promouvoir la résilience de l'eau par le biais d'initiatives telles que le mandat des chefs d'entreprise en matière d'eau.
À propos
Institut du Pacifique pour les études sur le développement, l'environnement et la sécurité
Fondée en
1988
EIN
943050434
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
344 20TH STREET OAKLAND, California 94612-3505 États-Unis
Site web
pacinst.org
Téléphone
(510)-251-1600
Adresse électronique
À propos
L'Institut du Pacifique, fondé en 1988, s'attaque aux défis mondiaux liés à l'eau. Sa mission est de créer et de faire progresser des solutions pour que la société, l'économie et l'environnement disposent de l'eau dont ils ont besoin pour prospérer.
La mission
L'Institut du Pacifique crée et fait progresser des solutions aux défis les plus pressants du monde en matière d'eau, garantissant un avenir où la société, l'économie et l'environnement disposent de l'eau dont ils ont besoin pour s'épanouir.
