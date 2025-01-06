Centre de l'environnement et des ressources du Pacifique
Centre de l'environnement et des ressources du Pacifique
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme pour l'Arctique
Sauvegarde de la nature dans l'Arctique en aidant les dirigeants locaux à créer des parcs et à assurer la protection de la faune et de la flore ainsi que le stockage du carbone.
Programme sur le climat
Promouvoir un climat sain en reliant les mouvements locaux et mondiaux et en catalysant les changements politiques.
Programme maritime
Dirige des coalitions pour établir des zones marines protégées, préservant ainsi la diversité de la vie marine.
Programme sur les plastiques
Travaille avec les communautés pour interdire les plastiques à usage unique et s'oppose à la croissance de la production de plastique.
À propos
Fondée en
1980
EIN
942628924
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
473 PINE STREET THIRD FLOOR SAN FRANCISCO, California 94104-2853 United States
Site web
www.pacificenvironment.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Pacific Environment, fondée en 1980, donne aux communautés les moyens de protéger leur bien-être et le monde naturel. Elle se concentre sur le pourtour du Pacifique, y compris la Chine, la Russie et l'Arctique alaskien, en apportant un soutien financier et technique aux dirigeants locaux. Son travail vise à promouvoir la transparence, la participation du public et l'application de la loi pour une protection durable de l'environnement et de la santé.
La mission
Pacific Environment s'attaque aux problèmes environnementaux les plus urgents en reliant les mouvements locaux et mondiaux, en catalysant les changements politiques et en inspirant des actions pour le bien des personnes et de notre planète.
