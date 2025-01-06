Centre de l'environnement et des ressources du Pacifique

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme pour l'Arctique

Sauvegarde de la nature dans l'Arctique en aidant les dirigeants locaux à créer des parcs et à assurer la protection de la faune et de la flore ainsi que le stockage du carbone.

Programme sur le climat

Promouvoir un climat sain en reliant les mouvements locaux et mondiaux et en catalysant les changements politiques.

Programme maritime

Dirige des coalitions pour établir des zones marines protégées, préservant ainsi la diversité de la vie marine.

Programme sur les plastiques

Travaille avec les communautés pour interdire les plastiques à usage unique et s'oppose à la croissance de la production de plastique.

