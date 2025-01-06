Pacific Council On International Policy
Pacific Council On International Policy
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Pacific Council On International Policy
Pacific Council On International Policy
Pacific Council On International Policy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Mexico Initiative
Encourages dialogue on issues impacting Mexico, fostering understanding and collaboration.
Guantánamo Bay Observer Program
Monitors proceedings at Guantánamo Bay, promoting transparency and adherence to legal standards.
À propos
Pacific Council On International Policy
Fondée en
1995
EIN
954520471
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
725 S FIGUEROA ST STE 450 LOS ANGELES, California 90017-5412 United States
Site web
www.pacificcouncil.org
Téléphone
(121)-322-12000
Adresse électronique
À propos
The Pacific Council, founded in 1995, is committed to empowering Los Angeles and California to impact global issues. It connects leaders across sectors to discuss foreign policy and effect change, fostering a local-to-global perspective.
La mission
The Pacific Council is committed to building the capacity of Los Angeles and California for impact on global issues, discourse, and policy.
