Oxbridge Academy Foundation
Oxbridge Academy Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Free Enterprise Institute
Hub for entrepreneurship and business innovation, offering curriculum in finance and economics.
Aviation Program
Program focused on aviation studies.
Artificial Intelligence Program
Program focused on artificial intelligence studies.
Cambridge Scholars Program
Program for Cambridge Scholars.
À propos
Oxbridge Academy Foundation
Fondée en
2015
EIN
943435402
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
3151 N MILITARY TRL WEST PALM BCH, Florida 33409-2730 United States
Site web
www.oapb.org
Téléphone
(561)-972-9600
Adresse électronique
-
À propos
Oxbridge Academy Foundation Inc, founded in 2011 by William I. Koch, operates Oxbridge Academy, a premier college-preparatory school in West Palm Beach, FL, for grades 6-12. With a $50 million donation, Koch aimed to create a hands-on learning environment for students of all backgrounds. The school empowers students to meet the world boldly with initiative and kindness.
La mission
Oxbridge Academy's mission is to inspire wisdom through learning in an environment that fosters inquiry, collaboration, innovation and personal discovery.
