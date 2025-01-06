À propos

Overflow World Outreach, founded in 2023, brings hope and help to those in need locally and globally. They support religious ministry, missionaries, and education while providing humanitarian aid. They aim to meet immediate needs and share the Gospel, partnering to make a lasting difference.

La mission

Overflow World Outreach serves the Kelseyville area from Bell Hill Rd, working to make a positive difference in the community with compassion and care.