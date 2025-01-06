Overflow World Outreach
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes d'éducation
Providing educational support to communities in need, both locally and globally.
Aide humanitaire
Offering humanitarian assistance to those facing hardship, aiming to bring hope and help.
Religious Ministry
Supporting religious ministry and missionaries to spread their message.
À propos
Overflow World Outreach
Fondée en
2023
EIN
934161192
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
2135 BELL HILL RD KELSEYVILLE, California 95451-8303 United States
Site web
overflowworldoutreach.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Overflow World Outreach, founded in 2023, brings hope and help to those in need locally and globally. They support religious ministry, missionaries, and education while providing humanitarian aid. They aim to meet immediate needs and share the Gospel, partnering to make a lasting difference.
La mission
Overflow World Outreach serves the Kelseyville area from Bell Hill Rd, working to make a positive difference in the community with compassion and care.
