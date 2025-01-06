Our Savior Lutheran Church
Our Savior Lutheran Church
Our Savior Lutheran Church
Our Savior Lutheran Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sunday School & Adult Bible Study
Weekly Sunday School and Bible Study sessions for adults, fostering spiritual growth and community engagement.
Culte du dimanche
Regular Sunday worship services, providing a space for communal prayer, reflection, and spiritual nourishment.
Weekday Bible Studies
Multiple weekday Bible study groups for in-depth learning and discussion of scripture.
Men's Breakfast
A monthly gathering for men to connect, share a meal, and engage in fellowship.
À propos
Our Savior Lutheran Church
Fondée en
1941
EIN
941612522
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
6404 PENTZ RD PARADISE, California 95969-3626 United States
Site web
oslcparadise.org
Téléphone
(530)-877-7321
Adresse électronique
À propos
Our Savior Lutheran Church in Paradise, CA, founded in 1941, is a vibrant church. It was tragically destroyed in the 2018 Camp Fire, but rebuilt and reopened in 2021. The church offers traditional worship and the Life Recovery Journey program, a 12-step ministry based on Biblical principles.
La mission
Our Savior Lutheran Church's mission is to joyfully abide in God as they love, value, and serve all. They are located in Paradise, CA.
