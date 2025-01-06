Our Savior Community Lutheran
Our Savior Community Lutheran
Our Savior Community Lutheran
Our Savior Community Lutheran
Our Savior Community Lutheran
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Our Saviour's Housing
Provides dignified shelter and housing for single adults experiencing homelessness.
English Learning Center
Offers English language education to adult immigrants and refugees.
À propos
Our Savior Community Lutheran
Fondée en
1941
EIN
951996086
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
1020 E RAMON RD PALM SPRINGS, California 92264-7702 United States
Site web
oursaviors.org
Téléphone
(760)-327-5611
Adresse électronique
À propos
Our Savior Community Lutheran, est. 1941 in Palm Springs, is a welcoming faith community. Grounded in love, they embrace, equip, and empower all. A mainstay for 50+ years, they prioritize community and connection.
La mission
Our Savior's Palm Springs strives to be a unique community in the church body. We live to live the love of Jesus by embracing, equipping, and empowering people.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :