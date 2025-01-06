Our Nevada Judges
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Judicial Education and Transparency
Informs and educates the public about the judiciary, bridging the gap between the courts and the community in Nevada.
À propos
Our Nevada Judges
Fondée en
2023
EIN
931469266
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2569 WILD AMBROSIA AVE HENDERSON, Nevada 89074-2890 United States
Site web
ournevadajudges.com
Téléphone
(170)-237-43530
Adresse électronique
-
À propos
Our Nevada Judges, founded in 2023, aims to inform, educate, and bridge the gap between the public and the judiciary in Nevada by providing access to cases and articles clarifying court competence.
La mission
Our Nevada Judges informs and educates, bridging the gap between the general public and the judiciary to improve understanding.
