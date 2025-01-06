Our Lady Of Rosary Of The Talpa School
Our Lady Of Rosary Of The Talpa School
Our Lady Of Rosary Of The Talpa School
Our Lady Of Rosary Of The Talpa School
Our Lady Of Rosary Of The Talpa School
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Programme de jour prolongé
Provides a safe, structured, affordable, and enriching after-school environment for students from Transitional Kindergarten through 8th grade until 5 p.m.
À propos
Our Lady Of Rosary Of The Talpa School
Fondée en
1946
EIN
952083038
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
411 S EVERGREEN AVE LOS ANGELES, California 90033-4410 United States
Site web
www.ourladyoftalpaschool.org
Téléphone
(323)-261-0583
Adresse électronique
À propos
Our Lady of Talpa School in Los Angeles, CA, provides a Catholic education for students in Transitional Kindergarten through 8th grade. Rooted in the Gospel, the school empowers students with transformative education.
La mission
Our Lady of Talpa School's mission is to provide a transformative Catholic education to God's children rooted in the Gospel teachings of Christ and in the lives of our Vincentian founders.
{Similaire 1}
