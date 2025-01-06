Our Lady Of Loretto Church
Our Lady Of Loretto Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sacramental Preparation
Preparing individuals for the sacraments of Baptism, Reconciliation, First Communion, Confirmation, Marriage, Holy Orders, and Anointing of the Sick.
Formation à la foi
Religious education programs for children (grades 3-12), youth, and adults, including OCIA, sacramental preparation, bible study, and young adult groups.
St. Joseph Social Services Center
Providing assistance with immigration, legal issues, rent, medical needs, food, respect life issues, health insurance, mental health, unplanned pregnancy, reproductive health, and addiction.
Ministère social de la paroisse
Helping people in need through various outreach initiatives and support services.
À propos
Our Lady Of Loretto Church
Fondée en
1946
EIN
941375795
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1806 NOVATO BLVD NOVATO, California 94947-2909 United States
Site web
ollnovato.org
Téléphone
(141)-589-72171
Adresse électronique
À propos
Our Lady of Loretto Church, founded in 1946 in Novato, CA, is a Catholic community dedicated to living the Gospel, loving one another, and serving Jesus. They offer daily and weekend masses, and operate Our Lady of Loretto School. The Mary and Joseph Adoration Chapel is open 24/7.
La mission
Our Lady of Loretto Church welcomes and supports the Novato community, offering a place for worship, connection, and spiritual growth in California.
