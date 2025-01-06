Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Our Lady of Guadalupe School in Los Angeles, founded in 1946, offers a safe, caring Catholic education promoting spiritual, moral, and academic growth. The school partners with the parish, parents, and community to nurture students' full potential.

La mission

Our Lady of Guadalupe School nurtures young minds in Los Angeles, providing a supportive learning environment that helps children grow academically and personally.