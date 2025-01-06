Our Lady Of Guadalupe School
Faire un don
Our Lady Of Guadalupe School
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Our Lady Of Guadalupe School
Acheter pour soutenir
Our Lady Of Guadalupe School
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Our Lady Of Guadalupe School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dual-Language Program
A dual-language immersion program where students learn in both English and Spanish, becoming bilingual, biliterate, and bicultural.
Programme d'activités périscolaires
Provides enrichment opportunities for academic, spiritual, and social-emotional growth. Morning care is also available.
Programme pour la petite enfance
Designed to meet the needs of each child and develop their unique strengths and talents.
À propos
Our Lady Of Guadalupe School
Fondée en
1946
EIN
954191110
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
436 N HAZARD AVE LOS ANGELES, California 90063-3447 United States
Site web
www.olglions.org
Téléphone
(323)-269-4998
Adresse électronique
À propos
Our Lady of Guadalupe School in Los Angeles, founded in 1946, offers a safe, caring Catholic education promoting spiritual, moral, and academic growth. The school partners with the parish, parents, and community to nurture students' full potential.
La mission
Our Lady of Guadalupe School nurtures young minds in Los Angeles, providing a supportive learning environment that helps children grow academically and personally.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :