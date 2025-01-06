Ouachita County Training School
Ouachita County Training School
Ouachita County Training School
Ouachita County Training School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes communautaires
GBDA maintains a strong presence in southern Arkansas through new programming and sustained community involvement.
À propos
Ouachita County Training School
Fondée en
2023
EIN
933839233
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
175 OUACHITA 85 BEARDEN, Arkansas 71720-0000 United States
Site web
ouachitacountytrainingschool.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Historic Ouachita County Training School aims to document, preserve, and protect local historical treasures, honoring the contributions of African American students and the school's vital role. Each year, the restored spaces will host thousands for events, a free community clothes closet, and educational programs, significantly impacting Bearden and surrounding areas.
La mission
The Historic Ouachita County Training School's mission is to document, preserve, and protect the historical treasures of the community.
