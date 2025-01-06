Osu Folk Club Thrift Shop Inc Attn Bookkeeper

À propos

Le Corvallis Community Thrift Shop (anciennement OSU Folk Club Thrift Shop) à Corvallis, OR, accorde des bourses aux étudiants de l'OSU et de Linn-Benton et fournit des subventions communautaires aux organisations 501(c)(3) du comté de Benton. Il recycle des vêtements et des articles ménagers grâce à des dons et est géré par des bénévoles.

La mission

Le magasin d'aubaines du Folk Club de l'OSU consacre ses bénéfices nets à des bourses d'études et à des projets civiques, en aidant les gens à recycler des vêtements et de petits articles ménagers.