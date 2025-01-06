Oregonians Credit Union
Oregonians Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Oregonians Scholarship Program
Annual scholarships of $2,000 awarded to high school seniors, college students, and graduate students with a focus on community involvement.
Saver Hounds Club
A savings program for kids ages 12 and under, designed to teach financial literacy and encourage saving habits.
Teen Club Account
A savings account for teens ages 13-17 that offers a higher interest rate to help them save money.
À propos
Oregonians Credit Union
Fondée en
1944
EIN
930241933
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
6915 SE LAKE RD MILWAUKIE, Oregon 97267-2103 United States
Site web
www.oregonianscu.com
Téléphone
(503)-239-5336
Adresse électronique
-
À propos
Oregonians Credit Union, founded in 1936, is a not-for-profit financial cooperative serving Oregonians. Their mission is centered around encouraging financial thrift among its members, offering credit at reasonable interest rates, and providing an opportunity for members to manage their own money. They offer a range of financial products and services.
La mission
Oregonians Credit Union serves the Milwaukie community by offering accessible financial solutions and supporting members’ financial health with a local, personal touch.
