Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études TLT
L'Oregon State Credit Union attribue chaque printemps dix bourses d'études de 2 500 dollars à des lycéens éligibles.
Club des épargnants écossais
Comptes d'épargne pour les enfants de 12 ans et moins afin de les sensibiliser aux objectifs d'épargne et aux décisions financières.
Épargne des leaders de demain aujourd'hui (TLT)
Comptes d'épargne pour les adolescents de 13 à 18 ans.
Programme d'éducation financière Banzai
Un programme en ligne gratuit qui enseigne la culture financière aux étudiants et aux membres de la communauté.
Fondée en
1944
EIN
930444581
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 306 CORVALLIS, Oregon 97339-0306 États-Unis
Site web
www.oregonstatecu.com
Téléphone
(541)-714-4000
Adresse électronique
À propos
L'Oregon State Credit Union, fondée en 1954, est une coopérative financière à but non lucratif appartenant à ses membres. 1954, est une coopérative financière à but non lucratif appartenant à ses membres. Elle vise à créer des solutions financières qui améliorent la vie des gens, en reversant des revenus à ses membres par le biais de services et d'un engagement communautaire. Créée à l'origine par un professeur de l'OSU, elle dessert les personnes qui vivent ou travaillent dans de nombreux comtés de l'Oregon.
La mission
L'Oregon State Credit Union est au service de Corvallis et de la communauté de l'Oregon environnante, aidant les membres à atteindre la stabilité financière et la croissance grâce à des services de confiance de la coopérative de crédit.
