À propos

L'Oregon State Credit Union, fondée en 1954, est une coopérative financière à but non lucratif appartenant à ses membres. 1954, est une coopérative financière à but non lucratif appartenant à ses membres. Elle vise à créer des solutions financières qui améliorent la vie des gens, en reversant des revenus à ses membres par le biais de services et d'un engagement communautaire. Créée à l'origine par un professeur de l'OSU, elle dessert les personnes qui vivent ou travaillent dans de nombreux comtés de l'Oregon.

La mission

L'Oregon State Credit Union est au service de Corvallis et de la communauté de l'Oregon environnante, aidant les membres à atteindre la stabilité financière et la croissance grâce à des services de confiance de la coopérative de crédit.