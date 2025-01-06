Oregon Newspapers Foundation
Oregon Newspapers Foundation
Oregon Newspapers Foundation
Oregon Newspapers Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Scholarships and Journalism Education
Provides direct scholarships to individuals and journalism departments to support journalism education.
Better Newspaper Contest
A contest that recognizes and celebrates excellence in newspaper journalism.
Best Ad Ideas Contest
A contest that recognizes and celebrates the best advertising ideas in newspapers.
Collegiate Newspaper Contest
A contest specifically for collegiate newspapers to showcase their journalistic talent.
Oregon Newspapers Foundation
Fondée en
1978
EIN
930699926
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
400 2ND ST 100 LAKE OSWEGO, Oregon 97034-3127 United States
Site web
www.orenews.com
Téléphone
(503)-624-6397
Adresse électronique
The Oregon Newspapers Foundation supports journalism education through scholarships to individuals and journalism departments. It also develops educational programs and underwrites contests, conferences, and workshops to promote excellence in journalism and advertising in Oregon.
La mission
Oregon Newspapers Foundation supports journalism education through direct scholarships to individuals or journalism departments and by creating educational programs.
