Musée juif de l'Oregon et centre d'éducation sur l'Holocauste

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Développement professionnel pour les éducateurs

Propose des ateliers et des ressources pour les éducateurs de la maternelle à la terminale, en mettant l'accent sur l'Holocauste et le génocide, l'histoire de l'Oregon et ses liens, ainsi que sur la question de la race et du racisme.

Programmes pour la jeunesse

Offre des opportunités de programmation développées par le conseil consultatif des étudiants du musée, créant ainsi un espace où les étudiants peuvent se rencontrer et s'engager sur des sujets pertinents.

