Musée juif de l'Oregon et centre d'éducation sur l'Holocauste

Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement professionnel pour les éducateurs
Propose des ateliers et des ressources pour les éducateurs de la maternelle à la terminale, en mettant l'accent sur l'Holocauste et le génocide, l'histoire de l'Oregon et ses liens, ainsi que sur la question de la race et du racisme.
Programmes pour la jeunesse
Offre des opportunités de programmation développées par le conseil consultatif des étudiants du musée, créant ainsi un espace où les étudiants peuvent se rencontrer et s'engager sur des sujets pertinents.
À propos
Fondée en
1996
EIN
943113745
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
724 NW DAVIS ST PORTLAND, Oregon 97209-3663 États-Unis
Site web
www.ojmche.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
L'Oregon Jewish Museum and Center for Holocaust Education (OJMCHE) explore l'héritage de l'expérience juive dans l'Oregon et enseigne la pertinence universelle de l'Holocauste. Fondé en 1989 et fusionné avec l'Oregon Holocaust Resource Center en 2014, l'OJMCHE offre des possibilités de conversations interculturelles. Le musée présente des expositions principales soulignant la vie et l'histoire juives.
La mission
L'Oregon Jewish Museum and Center for Holocaust Education explore l'héritage de l'expérience juive dans l'Oregon, enseigne la pertinence durable et universelle de l'Holocauste et offre des possibilités de conversations interculturelles.
{Similaire 1}
